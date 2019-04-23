Радиация — не помеха зарождению жизни: оптимистичное открытие

Мы окружены инопланетными мирами. В соседних звездных системах множество планет, похожих на Землю, с необычными названиями: Проксима b, TRAPPIST-1e, Ross-128b и LHS-1140b. Обитаемы ли эти загадочные планеты? Какие удивительные формы жизни могут населять их?

Если раньше ученые были настроены оптимистично, то сейчас их чаяния практически полностью развеялись под давлением новых фактов. Хоть все эти планеты и расположены внутри так называемой «зоны Златовласки» — то есть на таком удалении от звезды, что на поверхности планеты может существовать стабильно жидкая вода — существует одно щекотливое обстоятельство.

Адское пламя.

Конечно, это всего лишь метафора. На самом деле речь идет о невероятно сильной солнечной радиации. Планеты, вращающиеся вокруг звезд М-типа (т.н. «красные карлики»), регулярно подвергаются воздействую мощных солнечных вспышек, которые могут полностью уничтожить потенциальную биосферу. Однако новое исследование, проведенное астрономами из Корнелльского университета, демонстрирует, что даже в таких жестких условиях все еще может существовать привычная нам белковая жизнь.

Чтобы понять, как это возможно, для начала необходимо хорошенько присмотреться к известной нам планете в зоне Златовласки, существование жизни на которой не требует доказательств — к Земле. Астроном Джек О’Мэлли-Джеймс вместе с коллегой Лизой Калтенеггер смоделировал поток ультрафиолетового излучения, регулярно облучающие потенциально обитаемые планеты (Proxima b, TRAPPIST-1e, Ross-128b и LHS-1140b) и сравнил его с тем излучением, которому подвергается Земля.

При моделировании ученые рассматривали ряд различных составов атмосферы, поскольку более плотные атмосферы эффективнее защищают поверхность от вредного воздействия УФ-излучения, чем тонкие (эродированные или бескислородные). Сейчас земная атмосфера справляется со своей задачей весьма успешно, но так было не всегда. Выяснилось, что по сравнению с молодой, недавно сформировавшейся Землей, экзопланеты облучены слабее — хотя современному человеку такая доза и кажется крайне высокой.

Несмотря на это обстоятельство, жизнь все еще смогла возникнуть и развиваться даже в экстремальных условиях. В связи с этим исследователи делают заключение, что, несмотря на мощнейшие потоки ультрафиолета, жизнь имеет все шансы на зарождение и на далеких планетах. «Хотя бескислородная атмосфера экзопланет и позволяет радиации наносить намного больший вред органике, на нашей Земле в далеком прошлом все было еще хуже. Таким образом, высокий уровень поверхностной радиации не исключает возможность появления жизни», поясняют авторы в своей статье.

Это вселяет определенный оптимизм в сердца всех ученых, заинтересованных в поиске внеземной жизни. Многие даже уверены в том, что высокий уровень облучения — это один из ключевых факторов возникновения жизни как таковой, и он идет лишь во благо гипотетическим организмам. Возможно, мы слишком рано отказались от возможности встретить в далеком космосе наших собратьев?



