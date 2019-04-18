На eBay выставлен скелет детеныша тираннозавра

На eBay выставлен скелет детеныша тираннозавра

Скелет юной рептилии, жившей 68 миллионов лет назад, был обнаружен в 2013 году на частной земле в Монтане. Первооткрыватели прозвали его Сыном Сэмпсона — вероятно, люди любили кино. Сделавший эту находку землевладелец Алан Детрич вскоре обратился к Музею естественной истории Университета Канзаса с предложением арендовать у него скелет. Предложение было принято и с 2017 года тираннозавр экспонировался в музее, оставаясь при этом собственностью Детрича.

Теперь хозяин скелета вытребовал его назад и выставил на продажу. Палеонтологов это не вдохновило, многие из них считают, что выставка в музее потребовалась для поднятия цены.

Кроме того высокая цена почти наверняка означает, что купленная окаменелость так и осядет в частной коллекции, став недоступной для исследователей.

Как отмечает Томас Карр, палеонтолог из Карфагенского колледжа в Кеноше, штат Висконсин, ему известно 34 скелета тираннозавров, которые сейчас находятся в частных коллекциях и, потому, недоступны для изучения.

Леонард Кришталка, директор музея, сообщил в своем заявлении, что музей «не занимается продажей образцов частным лицам» и что юный рекс был снят с выставки и будет возвращен Детричу. Кришталка говорит, что он не может подробно обсуждать этот вопрос из-за юридических проблем.

Сам Детрич сожалеет о своем решении выставить скелет на аукцион без предварительного уведомления музея. «С этим можно было бы справиться намного лучше, и я несу полную ответственность», — говорит он. Но он добавляет, что никакие законы не запрещают частным владельцам продавать свои окаменелости, будь то на eBay или в другом месте, или выставлять свои образцы в музеях.

Научная сторона вопроса состоит в том, что видовая принадлежность Сына Сэмпсона и подобных ему мелких особей (их известно несколько и все — из Северной Америки) на самом деле не очевидна. Может быть это молодые тираннозавры, а может быть — другой, более мелкий, вид. Но, если кости станет невозможно изучать, то и дискутировать будет не о чем.

Ознакомиться с подробностями можно в сообщении журнала Science.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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