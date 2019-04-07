ИИ от IBM находит сотрудников, которые уволятся. Заявленная точность прогноза — 95%

CEO компании IBM Вирджиния Рометти рассказала, как компания работает с текучкой кадров. Об этом пишет CNBC, пишут AIN.UA.

Выяснилось, что в IBM работает запатентованная HR-система на базе искусственного интеллекта. Она определяет, кто из сотрудников готовится увольняться в ближайшее время. Точность прогноза достигает 95%.

Такой механизм помогает IBM эффективно нанимать новых людей. При штате в 350 000 сотрудников IBM ежедневно получает до 8000 резюме и занимает первое место по популярности на сайте Glassdoor. При этом Рометти не стала раскрывать, какие именно факторы помогают ИИ успешно предсказывать увольнения.

Как отмечает издатель AIN.UA Илья Бошняков, точность такого прогноза не проверяема:

IBM могли на основании исторических данных найти общие паттерны поведения для 95% уволившихся сотрудников. Но проверить, действительно ли собирались уволиться те сотрудники, на которых указала система, и к кому с целью удержания обратились HR-специалисты IBM, принципиально невозможно. По крайней мере до тех пор, пока событие не свершилось.

Примером такого события может быть реакция указанных предиктором сотрудников на предложения рекрутеров извне IBM.

Решения подобного класса существовали еще 10 лет назад, например у Bullhorn Reach есть Bullhorn Radar, составлявший скоринговую модель готовности кандидата к перемене места по десяткам тригеров. Среди них, например, частота обновления LinkedIn-профиля в единицу времени или добавление «в друзья» рекрутеров. Тоже делает украинский SignalHire. Однако ни у кого из известных HR-Tech продуктов не идет речь о прогнозе с точностью 95%.

ИИ от IBM находит сотрудников, которые уволятся. Заявленная точность прогноза — 95%

CEO IBM Вирджиния Рометти

Зато топ-менеджер объяснила, что внедрение алгоритма помогло на 30% сократить штат HR-департамента. Оставшиеся специалисты получили более высокие зарплаты и полезные задачи.

Предсказание увольнений — не единственная задача, которую в IBM поручили искусственному интеллекту. Алгоритм MYCA (My Career Advisor) помогает сотрудникам обнаружить навыки, требующие улучшения. Технология Blue Match показывает им релевантные вакансии и повышения, открытые внутри IBM.


Михаил Сапитон, AIN


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