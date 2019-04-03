Пентагон заменит машины пехоты боевыми роботами

Пентагон объявил о программе разработки опционально управляемых боевых машин Optionally Manned Fighting Vehicle для сухопутных войск. Согласно условиям контракта, их главной особенностью будет возможность действовать в боевых условиях как под управлением экипажа, так и без него — в полностью автономном режиме. Боевые роботы будут использоваться для определения возможных сценариев использования таких машин американскими военными.

По требованию Минобороны США , новые опционально управляемые боевые машины должны иметь такие габариты, чтобы в грузовой отсек стратегического военно-транспортного самолёта C-17 Globemaster III помещалось два броневика. Заявки оборонных компаний будут приниматься до конца ноября нынешнего года, после чего командование сухопутных войск выберет двух финалистов, которые займутся строительством прототипов боевых машин.

Кроме того, с 2020 года Пентагон запустит программу разработки системы дистанционного управления группами боевых роботов, по габаритам соответствующих нынешним бронетранспортёрам M113. «Команда» таких боевых роботов будет управляться дистанционно экипажем головной машины из двух человек. Один из них будет управлять своей машиной, второй — группой роботов и их вооружением. В 2021 году количество роботов будет увеличено втрое.



