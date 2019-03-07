Одна из основных камер «Хаббла» перестала работать

Одна из основных камер «Хаббла» перестала работать

28 февраля текущего года камера ACS (Advanced Camera for Surveys) телескопа «Хаббл» перестала работать. Как сообщается на сайте миссии, аппарат работает в обычном режиме, осуществляя наблюдения при помощи других инструментов, в то время как специалисты пытаются выяснить причину неисправности. (Камера ACS — это важный инструмент телескопа; она работает с 2002 года и позволяет наблюдать за большой областью неба в широком диапазоне волн.)

Приостановление работы ACS — это далеко не первый сбой в работе систем «Хаббл». Например, осенью прошлого года космический телескоп три недели провел в безопасном режиме — в связи с выходом из строя гироскопа: тогда неполадку удалось устранить и аппарат вернулся к полноценной работе.

«Хаббл» был запущен в 1990 году и за время своей работы собрал огромное количество важной научной информации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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