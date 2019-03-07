Одна из основных камер «Хаббла» перестала работать

28 февраля текущего года камера ACS (Advanced Camera for Surveys) телескопа «Хаббл» перестала работать. Как сообщается на сайте миссии, аппарат работает в обычном режиме, осуществляя наблюдения при помощи других инструментов, в то время как специалисты пытаются выяснить причину неисправности. (Камера ACS — это важный инструмент телескопа; она работает с 2002 года и позволяет наблюдать за большой областью неба в широком диапазоне волн.)

Приостановление работы ACS — это далеко не первый сбой в работе систем «Хаббл». Например, осенью прошлого года космический телескоп три недели провел в безопасном режиме — в связи с выходом из строя гироскопа: тогда неполадку удалось устранить и аппарат вернулся к полноценной работе.

«Хаббл» был запущен в 1990 году и за время своей работы собрал огромное количество важной научной информации.



