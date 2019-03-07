Израильский лунный аппарат прислал первый снимок
Аппарат «Берешит» — это первый лунный аппарат, созданный на частные средства. Он был разработан компанией SpaceIL — для участия в конкурсе Google Lunar XPrize: последний, однако, завершился без победителей, но разработчики решили все же собрать необходимые средства и запустить зонд.
Недавно ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела «Берешит» на орбиту. Как сообщается, зонду необходимо выполнить в целом три орбитальных маневра для увеличения апогея орбиты: аппарат уже совершил два из них. (Недавно, к слову, аппарат пережил сбой в работе бортового компьютера, из-за чего был отложен второй маневр.)
Beresheet
«Берешит» уже прислал первые снимки, сделанные бортовой камерой. На одном из них можно заметить частично сам аппарат, а также Землю; как передает портал Space.com, фотография была сделана на расстоянии 37 600 километров от нашей планеты.
Ожидается, что «Берешит» выполнит посадку на поверхности Луны в середине апреля 2019 года.
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