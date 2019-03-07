Израильский лунный аппарат прислал первый снимок

Израильский лунный аппарат прислал первый снимок

Аппарат «Берешит» — это первый лунный аппарат, созданный на частные средства. Он был разработан компанией SpaceIL — для участия в конкурсе Google Lunar XPrize: последний, однако, завершился без победителей, но разработчики решили все же собрать необходимые средства и запустить зонд.

Недавно ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела «Берешит» на орбиту. Как сообщается, зонду необходимо выполнить в целом три орбитальных маневра для увеличения апогея орбиты: аппарат уже совершил два из них. (Недавно, к слову, аппарат пережил сбой в работе бортового компьютера, из-за чего был отложен второй маневр.)

Израильский лунный аппарат прислал первый снимок

Beresheet

«Берешит» уже прислал первые снимки, сделанные бортовой камерой. На одном из них можно заметить частично сам аппарат, а также Землю; как передает портал Space.com, фотография была сделана на расстоянии 37 600 километров от нашей планеты.

Ожидается, что «Берешит» выполнит посадку на поверхности Луны в середине апреля 2019 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Открыты свойства идеального катализатораОткрыты свойства идеального катализатора
Корабль SpaceX Crew Dragon автоматически состыковался с МКСКорабль SpaceX Crew Dragon автоматически состыковался с МКС
SpaceX впервые успешно запустила корабль Crew DragonSpaceX впервые успешно запустила корабль Crew Dragon
Британские врачи добились ремиссии у пациента с ВИЧ после пересадки костного мозгаБританские врачи добились ремиссии у пациента с ВИЧ после пересадки костного мозга
Видео дня: «мягкая» роботизированная рука BionicSoftHand учится новым навыкам с помощью ИИВидео дня: «мягкая» роботизированная рука BionicSoftHand учится новым навыкам с помощью ИИ
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине планируют создать первый плавучий космодромВ Украине планируют создать первый плавучий космодром
SpaceX вывела на орбиту израильский луноход и индонезийский спутникSpaceX вывела на орбиту израильский луноход и индонезийский спутник
Джет от молодой звезды в соседней галактике: уникальный снимокДжет от молодой звезды в соседней галактике: уникальный снимок
Сейсмометр аппарата NASA InSight приступает к выполнению научной программыСейсмометр аппарата NASA InSight приступает к выполнению научной программы
CES 2019: IBM показала первый коммерческий квантовый компьютерCES 2019: IBM показала первый коммерческий квантовый компьютер
Китайский космический аппарат сел на обратную сторону ЛуныКитайский космический аппарат сел на обратную сторону Луны
Samsung запатентовал первый дрон-трансформерSamsung запатентовал первый дрон-трансформер
Наложен первый штраф за несогласованный с властями запуск спутниковНаложен первый штраф за несогласованный с властями запуск спутников
США поставили в Украину первый контейнер для ядерного хранилищаСША поставили в Украину первый контейнер для ядерного хранилища
NASA испытало роборуку аппарата OSIRIS-REx перед прибытием к БеннуNASA испытало роборуку аппарата OSIRIS-REx перед прибытием к Бенну
Последние новости
Подгружаем последние новости