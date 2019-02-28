Установлен период пульсации Большой Медведицы

Установлен период пульсации Большой Медведицы

Среди предлагаемых на сегодня объяснений — изменения в затухании света, при прохождении через пыль, изменения яркости аккреционного диска или связанных с ним областей, вспышки сверхновых в ядерных областях галактик и даже гравитационное линзирование.

Для устранения этих неопределенностей необходимы дополнительные исследования изменчивости центров галактик. Одно из таких исследований было проведено группой астрономов под руководством Даниэля Киноха из Даремского университета, США, с использованием различных наземных телескопов. Исследователи провели оптическое фотометрическое и спектроскопическое изучение галактики SDSS J2232?0806, также известной как Большая Медведица (Big Dipper).

Галактика находится в 4.5 миллиардах световых лет от нас, имеет красное смещение 0.276 и ядро с переменной светимостью.

Астрономы проанализировали 11 спектров галактики, полученных к сегодняшнему дню в оптическом диапазоне, и продолжают работу над сбором данных в других диапазонах — инфракрасном, ультрафиолетовом и рентгеновском.

Выяснилось, что SDSS J2232?0806, вероятно, разгорается периодически. Галактика была яркой, когда ее впервые смогли рассмотреть в конце 1980-х годов, была очень тусклой в 2000 году, еще один провал произошел между 2005 и 2007 годами. Предположительно, период пульсации составляет около четырех лет.

Это, видимо, означает, что на наблюдаемую яркость не влияют какие-то факторы, случающиеся на пути света к нам. С учетом расстояния до галактики, таких факторов могло бы быть немало, но их влияние не прослеживается.

Из этого следует, что изменение светимости галактики обусловлено какими-то внутренними причинами. Какими именно — когда-то ученые расскажут и об этом.

Подробности можно узнать из статьи, опубликованной в архиве препринтов arXiv.org.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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