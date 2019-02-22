Сближение зонда «Хаябуса-2» с астероидом Рюгу

Сближение зонда «Хаябуса-2» с астероидом Рюгу

Японское космическое агентство JAXA уже ведет репортаж о сближении. Тамошние админы периодически вешают на сайте столь же периодически делаемые фотографии астероида, который потихоньку становится все больше. В данный момент скорость сближения «Хаябусы» с целью составляет около 40 см/сек. Кульминационный период начнется в 06:45 по токийскому времени, что соответствует 01:45 MSK. Зонд должен сблизиться с астероидом, выстрелить в него пятиграммовой пулей и попытаться собрать поднятые с поверхности осколки.

В этот период JAXA обещает прямую трансляцию. Мы не беремся предсказать, что там будет, но думаем, что это будет интересно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Астрономы нашли недостающую треть ВселеннойАстрономы нашли недостающую треть Вселенной
Зонд NASA InSight завершил установку приборов на поверхности МарсаЗонд NASA InSight завершил установку приборов на поверхности Марса
Древние азиаты оказались первыми экологамиДревние азиаты оказались первыми экологами
Сближение зонда «Хаябуса-2» с астероидом РюгуСближение зонда «Хаябуса-2» с астероидом Рюгу
Объяснено разное поведение протонов и нейтронов в ядрах разных элементовОбъяснено разное поведение протонов и нейтронов в ядрах разных элементов
Блок рекламы


Похожие новости
Станция New Horizons начинает сближение с объектом из пояса КойпераСтанция New Horizons начинает сближение с объектом из пояса Койпера
Подлет зонда OSIRIS-Rex к астероиду Bennu: прямая трансляцияПодлет зонда OSIRIS-Rex к астероиду Bennu: прямая трансляция
Зонд «Паркер» благополучно пережил первое сближение с СолнцемЗонд «Паркер» благополучно пережил первое сближение с Солнцем
Осуществлена посада на астероид РюгуОсуществлена посада на астероид Рюгу
Зонд «Хаябуса-2» готов к посадке на астероид РюгуЗонд «Хаябуса-2» готов к посадке на астероид Рюгу
Зонд OSIRIS-REx начинает сближение с астероидом БеннуЗонд OSIRIS-REx начинает сближение с астероидом Бенну
Определено место приземления зонда MASCOT на астероид РюгуОпределено место приземления зонда MASCOT на астероид Рюгу
Станция «Хаябуса-2» добралась до астероида РюгуСтанция «Хаябуса-2» добралась до астероида Рюгу
Двигатели космического зонда Voyager удалось запустить спустя 37 летДвигатели космического зонда Voyager удалось запустить спустя 37 лет
Земля может столкнуться с крупным астероидом в 2022 годуЗемля может столкнуться с крупным астероидом в 2022 году
Последние новости
Подгружаем последние новости