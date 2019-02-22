Сближение зонда «Хаябуса-2» с астероидом Рюгу
Японское космическое агентство JAXA уже ведет репортаж о сближении. Тамошние админы периодически вешают на сайте столь же периодически делаемые фотографии астероида, который потихоньку становится все больше. В данный момент скорость сближения «Хаябусы» с целью составляет около 40 см/сек. Кульминационный период начнется в 06:45 по токийскому времени, что соответствует 01:45 MSK. Зонд должен сблизиться с астероидом, выстрелить в него пятиграммовой пулей и попытаться собрать поднятые с поверхности осколки.
В этот период JAXA обещает прямую трансляцию. Мы не беремся предсказать, что там будет, но думаем, что это будет интересно.
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Наука и техника
21.02.2019 02:03