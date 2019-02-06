Загадочная железная экзопланета поможет разгадать тайну Меркурия

Экзопланеты продолжают удивлять ученых и учить все человечество тому, как рождаются новые миры. Недавний прорыв, благодаря которому было открыто множество ранее неизвестных экзопланет, привел к удивительным открытиям — оказалось, что во Вселенной существует великое множество сценариев формирования планеты. К примеру, планета Kepler-107c выглядит настоящей экзотикой на фоне всего, что нам было известно ранее: она полна железа — по оценкам экспертов, этого металла в ее составе может быть больше 70%!

Ученые из Национального института астрофизики Италии (INAF) и Университета Бристоля изучают экзопланетную систему Kepler-107 с помощью телескопа Национале Галилео в Ла-Пальма, Испания . Расположение обсерватории выбрано на редкость удачно из-за островной природы местности и изрядной высоты, обеспечивающих обособленность и хороший обзор.

Сама система была обнаружена NASA в 2014 году и не следует общепринятым стандартам звездной системы. Мы, как обитатели системы Солнечной, привыкли к тому, что внутренние планеты — скалистые и твердые, а внешние — газообразные. Это весьма простой паттерн, при котором плотность падает по мере удаления планеты от звезды. Однако у Kepler-107, кажется, другой взгляд на этот вопрос. Если вторая по удаленности от звезды планет Kepler-107b еще похожа на Землю (что логично, учитывая расстояние), то уже третья — интересующая нас Kepler-107с — более чем в два раза плотнее, и вот это уже самая настоящая аномалия.

Ученые подозревают, что такая плотность обусловлена как раз огромным процентом железа в ядре планеты. Как оно туда попало? Скорее всего — в результате лобового столкновения двух зарождающихся планет, а может благодаря серии чуть менее катастрофических контактов с соседями по системе. В нашей Солнечной системе тоже есть такая планета — Меркурий, у которого в ядре порядка 85% железа. Однако его происхождение тоже пока неизвестно, и столкновение пока относится к наиболее вероятным гипотезам. Возможно, когда миссия Европейского космического агентства BepiColombo наконец достигнет крошечной планеты, то человечество получит ответы на свои вопросы.



