Найдена крошечная галактика, скрывавшаяся у всех на виду

Найдена крошечная галактика, скрывавшаяся у всех на виду

За все время своей работы космический телескоп «Хаббл» обнаружил тысячи галактик, многие из которых отстоят от Земли на миллионы световых лет и располагаются в самых дальних областях видимой части Вселенной. Однако недавно он совершил уникальное открытие так близко, что это стало для ученых это стало большим сюрпризом.

Исследователи засекли скопление звезд внутри нашей собственной галактики, Млечного Пути, которое получило название NGC 6752. Оно отстоит от нас всего на 13 000 световых лет, и первоначально астрономы хотели исследовать само скопление на предмет аномалий и новых полезных данных. Однако им пришлось спешно переключиться на другой объект, потому что за звездным скоплением обнаружилась… целая галактика. Она выглядит слабо развитой, а потому все эти годы «пряталась» на самом виду. По галактическим меркам она находится совсем близко, всего в 30 миллионах световых лет от Земли.

Найдена крошечная галактика, скрывавшаяся у всех на виду

NASA

Галактику назвали Bedin-1 в честь ведущего исследователя проекта Луиджи Бедина. Это карликовая галактика, которая в целом похожа на «собратьев», но за одним исключением — она предельно отдалена от прочих космических объектов. Сейчас ее называют одной из самых изолированных галактик во Вселенной. Ее обнаружили чудом, и теперь специалисты уверены, что за светом звездных скоплений могут скрываться и другие подобные галактики. Обнаружить их поможет WFIRST — телескоп, который NASA еще только собирается запустить на орбиту.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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