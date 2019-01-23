ESA хочет начать добычу пород на Луне к 2025 году

ESA хочет начать добычу пород на Луне к 2025 году

Прошло почти 40 лет с той поры, когда человек впервые ступил на поверхность Луны, и с тех пор не так уж и много изменилось. Хотя в ближайшем будущем могут наступить перемены.

Добыча реголита — породы, которая покрывает поверхность Луны, может стать первым решающим шагом к созданию лунных баз или даже колоний, и Европейское космическое агентство (ESA) планирует испытания технологий добычи на Луне к 2025 году.

ESA подписало контракт с производителем ракет ArianeGroup, чтобы подготовиться к миссии по добыче лунного реголита, из которого можно было бы извлечь кислород, воду и топливо.

Реголит покрывает поверхность Луны на глубину до 12 футов (0,61 м), и учёные считают, что в его состав могут входить ключевые химические вещества, которые позволят будущим миссиям строить базы на Луне.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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