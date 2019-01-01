Зонд New Horizons долетел до астероида Ультима Туле на окраине Солнечной системы

Зонд New Horizons утром 1 января долетел до астероида Ультима Туле на окраине Солнечной системы.

Об этом сообщили в NASA.

Фото: NASA

Издание N+1 отмечает, что New Horizons - первый космический аппарат, пролетевший мимо Плутона на близком расстоянии. Благодаря собранным за несколько дней данным астрономы узнали,что на Плутоне есть криовулканы, ледники, горные цепи и признаки подповерхностного океана, а также впервые увидели его спутники Харон, Никту, Гидру и Кербер в деталях.

После пролета в 2015 году руководство миссии решило в период с 2016 по 2021 год исследовать пояс Койпера, расположенный на расстоянии 30–55 астрономических единиц от Солнца и содержащий тела, оставшиеся после формирования Солнечной системы.

Объект Пояса Койпера 2014 MU69, или Ультима Туле, - это транснептуновый объект, совершающий один оборот вокруг Солнца за 295 лет.

140-секундный пролет мимо Ультимы Туле состоялся 1 января в в 05:33 по Гринвичу, минимальное расстояние до объекта составило около 3500 километров.

Фото: NASA

Во время сближения научные приборы и камеры аппарата должны показать, из скольких в действительности тел состоит объект, есть ли у него спутник или пылевые кольца, рассказать о геологических особенностях, топографии и составе поверхности и наличия у них газовой комы. Передача собранных данных на Землю продлится до осени 2020 года.

Изучение этого объекта является центральной, но не единственной задачей аппарата - он будет исследовать издали еще около 30 объектов пояса Койпера, а также проводить изучение плазменной, газовой и пылевой среды вокруг себя.