Хакеры взломали систему биометрии с помощью восковой руки

Системы безопасности все чаще прибегают к биометричексой аутентификации для того, чтобы не допустить в систему хакеров и просто посторонних людей. В одних случаях это датчики с отпечатками пальцев, в других — системы, подобные FaceID iPhone. Существует и еще один, весьма распространенный тип опознания, когда сканер проверяет форму, размер и положение вен пользователя под кожей его руки.

Однако эта методика доказала свою ненадежность. Недавно на ежегодной хакерской конференции Chaos Communication Congress в Лейпциге, Германия, специалисты рассказали, что создали фальшивую руку из воска — и датчик принял ее за настоящую. «Возникает очень неловкое чувство, когда сначала оцениваешь систему как устройство с высоким уровнем безопасности, а потом берешь и взламываешь ее с помощью дешевых материалов», поделился переживаниями Ян Крисслер, один из авторов эксперимента. Кстати, именно такой тип аутентификации по некоторым сведениям используется в здании федеральной разведслужбы Германии — BND.



