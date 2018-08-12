Зонд Parker Solar Probe отправился к Солнцу

Сегодня, 12 августа 2018 года, Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) осуществило успешный запуск уникального аппарата — зонда Parker Solar Probe.

Задачей Parker Solar Probe является исследование Солнца. Аппарат размером с небольшой автомобиль приблизится к нашему светилу на расстояние менее девяти солнечных радиусов. Скорость движения зонда будет достигать 700 тыс. км/ч.

В задачи Parker Solar Probe входят: изучение частиц плазмы около Солнца и их воздействия на солнечный ветер; определение структуры и динамики магнитных полей в источниках солнечного ветра; выявление уровня энергии, испускаемой короной Солнца и пр.

Запуск аппарата произведён при помощи ракеты Delta IV Heavy со стартового комплекса Space Launch Complex 37 на территории базы ВВС США на мысе Канаверал (Флорида, США).

Любопытно, что на борту Parker Solar Probe находится карта памяти с именами примерно 1,1 млн жителей Земли: отправить информацию о себе к Солнцу могли все желающие. На карту также записаны фотографии американского астронома Юджина Ньюмена Паркера, автора одних из первых работ по изучению свойств солнечного ветра и его взаимодействия с геомагнитным полем. Именно в честь господина Паркера и назван новый исследовательский аппарат.

Ожидается, что зонд сможет выполнять научную программу до 2025 года.



