Разработан метод блокирования клеток четырех типов рака

Рак легкого

Американские исследователи разработали соединение, позволяющее «обездвижить» раковые клетки, не давая им перемещаться в организме пациента.

Метод оказался эффективным для четырех типов заболеваний: рака молочной железы, простаты, легких, а также колоректального рака. Описание разработки опубликовано в журнале Nature Communications.

Шансы на излечение от многих видов рака стремительно падают, когда пораженные клетки начинают мигрировать из первичного очага болезни в другие области тела. В результате возникают метастазы — вторичные очаги заболевания. Чаще всего они формируются в лимфатических узлах, печени и легких. По словам ученых, новый метод позволит остановить движение клеток, не выпуская их за пределы изначального очага заболевания. Это повысит вероятность излечения с помощью уже существующих методов.

Новое соединение KBU2046 — производное изофлавона генистеина, который содержится в сое, садовых бобах и кофе. Ранее с помощью генистеина удавалось остановить формирование метастазов у мышей с опухолями предстательной железы. Несмотря на это, использовать сам генистеин в терапии рака у людей невозможно: вещество влияет на многие процессы в организме, поэтому может вызвать опасные побочные эффекты.

Исследователи синтезировали несколько структурных модификаций генистеина и протестировали, как эти вещества взаимодействуют с клетками опухолей. KBU2046 «обездвиживает» раковые клетки, блокируя фосфорилирование белка HSP90?, который относится к классу белков теплового шока: их экспрессия усиливается при повышении температуры или в иных стрессовых условиях. KBU2046 признали самым эффективным из исследованных соединений — оно вызывало минимум побочных эффектов и не связывалось с рецепторами эстрогена (это могло бы спровоцировать нежелательные реакции при раке молочной железы). В исследованиях in vitro вещество помешало перемещению клеток четырех распространенных типов рака.

Методику уже испытали на мышах с несколькими типами опухолей. KBU2046 успешно блокировало появление метастазов, замедляло разрушение костной ткани и увеличивало срок жизни животных. Испытания с участием людей еще не проводились. По словам создателей технологии, такое исследование займет не менее двух лет.

Источник: naked-science.ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google и фонд Билла Гейтса создают революционную систему хранения энергииGoogle и фонд Билла Гейтса создают революционную систему хранения энергии
NASA показало необычную дюну на МарсеNASA показало необычную дюну на Марсе
Маск подписал первый военный контракт на Falcon Heavy со спутникомМаск подписал первый военный контракт на Falcon Heavy со спутником
Создан нанолазер, который меняет цвет как хамелеонСоздан нанолазер, который меняет цвет как хамелеон
В Мексике найдены окаменелые останки мухи возрастом 90 млн летВ Мексике найдены окаменелые останки мухи возрастом 90 млн лет
Блок рекламы


Похожие новости
Разработан стент, который самостоятельно находит сужение артерийРазработан стент, который самостоятельно находит сужение артерий
Онкологи пояснили, почему в мире растет число случаев ракаОнкологи пояснили, почему в мире растет число случаев рака
Искусственный интеллект превзошел врачей в диагностировании рака кожиИскусственный интеллект превзошел врачей в диагностировании рака кожи
Разработан 3D-принтер для восстановления глубоких ранРазработан 3D-принтер для восстановления глубоких ран
Новый подход к лечению одной из самых агрессивных форм рака показывает удивительные результатыНовый подход к лечению одной из самых агрессивных форм рака показывает удивительные результаты
Профилактика рака молочной железы оказалась вреднойПрофилактика рака молочной железы оказалась вредной
Ученые придумали метод продления жизни и восстановления печениУченые придумали метод продления жизни и восстановления печени
В США стартовали испытания универсальной вакцины против ракаВ США стартовали испытания универсальной вакцины против рака
Открытие биологов дает надежду на создание препаратов для омоложения клеток мозгаОткрытие биологов дает надежду на создание препаратов для омоложения клеток мозга
Исследование стволовых клеток направлено на лечение слепотыИсследование стволовых клеток направлено на лечение слепоты
Последние новости
Подгружаем последние новости