Завершено создание архива миссии Rosetta по изучению кометы Чурюмова-Герасименко
Европейское космическое агентство (ESA) объявило о завершении формирования публичного архива снимков и данных, полученных в ходе исторической миссии Rosetta.
Напомним, что целью названного проекта являлось комплексное исследование кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Для этого в марте 2004 года к названному объекту отправилась автоматическая станция Rosetta со спускаемым модулем Philae на борту.
До кометы Rosetta добралась летом 2014-го. Зонд Philae был сброшен на поверхность 67P/Чурюмова-Герасименко в ноябре того же года: к сожалению, из-за неудачной посадки этот модуль оказался в тени и за 57 часов исчерпал запас энергии, перейдя в спящий режим.
Около кометы станция Rosetta проработала до конца сентября 2016 года, после чего была сброшена на поверхность этого тела.
Как теперь сообщается, специалисты ESA выложили в открытый доступ последнюю порцию изображений с борта станции и сопутствующие научные данные. Получить доступ к снимкам можно в этом архиве. Дополнительную информацию о программе можно найти здесь.
Отмечается также, что за свою 12-летнюю миссию станция Rosetta передала на Землю почти 100 тыс. изображений.
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Наука и техника
23.06.2018 08:28