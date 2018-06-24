Завершено создание архива миссии Rosetta по изучению кометы Чурюмова-Герасименко

Европейское космическое агентство (ESA) объявило о завершении формирования публичного архива снимков и данных, полученных в ходе исторической миссии Rosetta.

Напомним, что целью названного проекта являлось комплексное исследование кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Для этого в марте 2004 года к названному объекту отправилась автоматическая станция Rosetta со спускаемым модулем Philae на борту.

До кометы Rosetta добралась летом 2014-го. Зонд Philae был сброшен на поверхность 67P/Чурюмова-Герасименко в ноябре того же года: к сожалению, из-за неудачной посадки этот модуль оказался в тени и за 57 часов исчерпал запас энергии, перейдя в спящий режим.

Около кометы станция Rosetta проработала до конца сентября 2016 года, после чего была сброшена на поверхность этого тела.

Как теперь сообщается, специалисты ESA выложили в открытый доступ последнюю порцию изображений с борта станции и сопутствующие научные данные. Получить доступ к снимкам можно в этом архиве. Дополнительную информацию о программе можно найти здесь.

Отмечается также, что за свою 12-летнюю миссию станция Rosetta передала на Землю почти 100 тыс. изображений.



