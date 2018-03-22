В США провели испытания нового энергетического оружия
В Оклахоме (США) провели испытания нового энергетического оружия, которое сочетает в себе высокоэнергетические лазерные (HEL) системы и СВЧ-лучи Raytheon.
Беспилотники и минометы, являются серьезной опасностью на поле боя. С появлением новых технологий, создающих все более сложные и дорогие платформы, также возникает опасность, что эти дорогостоящие активы могут быть перегружены новыми дешевыми автономными воздушными суднами.
Перспективным способом борьбы с этим является использование энергетического оружия, которое можно направить. Эти огненные лучи за долю секунд могут перемещаться с одной цели на другую.
Они стоят около доллара за выстрел, что является очень экономным ресурсом.
В MFIX подход Raytheon состоял в том, чтобы объединить направленный СВЧ-луч, работающий с фиксированного местоположения с системой HEL.
СВЧ-оружие предназначалось для разрушения или уничтожения электроники цели, в то время как лазер непосредственно уничтожал цели, которые он задействовал.
Цель состояла в том, чтобы создать систему, которая может задействовать враждебные объекты в среднем диапазоне.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Наука и техника
22.03.2018 16:04