В США провели испытания нового энергетического оружия

В Оклахоме (США) провели испытания нового энергетического оружия, которое сочетает в себе высокоэнергетические лазерные (HEL) системы и СВЧ-лучи Raytheon.

Беспилотники и минометы, являются серьезной опасностью на поле боя. С появлением новых технологий, создающих все более сложные и дорогие платформы, также возникает опасность, что эти дорогостоящие активы могут быть перегружены новыми дешевыми автономными воздушными суднами.

Перспективным способом борьбы с этим является использование энергетического оружия, которое можно направить. Эти огненные лучи за долю секунд могут перемещаться с одной цели на другую.

Они стоят около доллара за выстрел, что является очень экономным ресурсом.

В MFIX подход Raytheon состоял в том, чтобы объединить направленный СВЧ-луч, работающий с фиксированного местоположения с системой HEL.

СВЧ-оружие предназначалось для разрушения или уничтожения электроники цели, в то время как лазер непосредственно уничтожал цели, которые он задействовал.

Цель состояла в том, чтобы создать систему, которая может задействовать враждебные объекты в среднем диапазоне.