Исследование стволовых клеток направлено на лечение слепоты

Исследование стволовых клеток направлено на лечение слепоты

Хирурги в Лондоне провели экспериментальную операцию по созданию эмбриональных стволовых клеток человека, чтобы найти лекарство от слепоты.

Процедура была выполнена шестидесятилетней женщине в больнице Moorfields. Она включала «посев» специализированных клеток в заднюю часть сетчатки.

Этот проект был создан десять лет назад, как вылечить потерю зрения у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией.

Возрастная дегенерация поражает более шестяисот тысяч человек в Великобритании и является основной причиной потери зрения.

Профессор Питер Коффи из Института офтальмологии UCL сказал: «Мы не узнаем, по крайней мере, до Рождества, насколько хорош результат операции, и как долго это может поддерживаться… но мы можем видеть клетки под сетчаткой и они кажутся здоровыми».

Используемые клетки образуют эпителий пигмента сетчатки — (RPE).

Если лечение будет успешным, то в будущем уже будет намного проще предупредить полную потерю зрения.

Как сообщается, команда в Moorfields работает в партнерстве с фармацевтической компанией Pfizer.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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