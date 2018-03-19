Исследование стволовых клеток направлено на лечение слепоты
Хирурги в Лондоне провели экспериментальную операцию по созданию эмбриональных стволовых клеток человека, чтобы найти лекарство от слепоты.
Процедура была выполнена шестидесятилетней женщине в больнице Moorfields. Она включала «посев» специализированных клеток в заднюю часть сетчатки.
Этот проект был создан десять лет назад, как вылечить потерю зрения у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией.
Возрастная дегенерация поражает более шестяисот тысяч человек в Великобритании и является основной причиной потери зрения.
Профессор Питер Коффи из Института офтальмологии UCL сказал: «Мы не узнаем, по крайней мере, до Рождества, насколько хорош результат операции, и как долго это может поддерживаться… но мы можем видеть клетки под сетчаткой и они кажутся здоровыми».
Используемые клетки образуют эпителий пигмента сетчатки — (RPE).
Если лечение будет успешным, то в будущем уже будет намного проще предупредить полную потерю зрения.
Как сообщается, команда в Moorfields работает в партнерстве с фармацевтической компанией Pfizer.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.