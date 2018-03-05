"Хаббл" сфотографировал галактику-ровесницу динозавров

galaktika-ngc-3972

Орбитальная обсерватория «Хаббл» получила фотографии крупной галактики NGC 3972 в созвездии Большой Медведицы, которую мы сейчас видим в том состоянии, в котором она находилась в то время, когда по Земле бродили последние динозавры.

Об этом сообщает сайт космического телескопа, передает РИА Новости.

Большая часть объектов окружающей нас Вселенной удалена от Земли на столь большие расстояния, что мы видим их в относительно недавнем или крайне далеком прошлом. К примеру, свет Солнца тратит примерно 8 минут на полет к нашей планете, а сияние далеких галактик – десятки и сотни миллионов лет.

По этой причине многие звезды и другие объекты, которые мы видим сегодня на небе, на самом деле давно исчезли, взорвались в виде сверхновых или превратились в что-то иное. Ярким примером этого является галактика NGC 3972, одна из ближайших соседок Млечного Пути.

Она расположена в созвездии Большой Медведицы, на расстоянии примерно в 65 миллионов световых лет от нашей Галактики. Для космоса это относительно небольшое расстояние, однако по меркам жизни на Земле оно огромно – свет NGC 3972, который сейчас достиг Земли, покинул эту галактику в то время, когда на нашей планете еще жили динозавры и другие представители мезозойской фауны.

Эту интересную особенность данной галактики ученые узнали относительно недавно, в 2011 году, когда взрыв сверхновой, произошедший в окрестностях центра NGC 3972, помог астрономам вычислить точное расстояние между Землей и этим звездным мегаполисом.

Сейчас, как отмечает научная команда «Хаббла», эта галактика является важной частью так называемой «космической лестницы расстояний». Она представляет собой набор из высокоточных измерений дистанций между галактиками, который космологи пытаются сегодня использовать для разрешения главной загадки Вселенной – того, с какой скоростью она расширяется.

Сегодня на этот счет среди ученых нет единого мнения из-за расхождения в данных между телескопами WMAP и Planck, изучавшими микроволновое «эхо» Большого Взрыва, и снимками с «Хаббла» и других телескопов, наблюдавшими за взрывами сверхновых и особыми переменными-звездами-цефеидами.

Как надеются ученые, уточнение и дополнение «лестницы расстояний» поможет разрешить это противоречие и понять, действительно ли аномалии в темпах расширения Вселенной указывают на существование «новой физики» за пределами Стандартной модели.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ученые раскрыли принцип работы «фермента бессмертия»Ученые раскрыли принцип работы «фермента бессмертия»
Ученые рассказали, где произойдет следующий переворот полюсов ЗемлиУченые рассказали, где произойдет следующий переворот полюсов Земли
Генерал США: «Через несколько лет мы начнем сражаться из космоса»Генерал США: «Через несколько лет мы начнем сражаться из космоса»
В школе Ганы нет компьютеров — учитель нарисовал окно Word на доске. И стал звездой соцсетей
На Луне в 2019 появится мобильная связьНа Луне в 2019 появится мобильная связь
Блок рекламы


Похожие новости
Астероид, уничтоживший динозавров, может открыть путь к излечению ракаАстероид, уничтоживший динозавров, может открыть путь к излечению рака
Палеонтологи разгадали тайну гибели мадагаскарских динозавровПалеонтологи разгадали тайну гибели мадагаскарских динозавров
Ученые считают, что тот метеорит, который в прошлом убил динозавров, одновременно организовал на планете двухлетнюю ночьУченые считают, что тот метеорит, который в прошлом убил динозавров, одновременно организовал на планете двухлетнюю ночь
Ученые обнаружили новый вид ящероногих динозавров, вымерших 85 миллионов лет назадУченые обнаружили новый вид ящероногих динозавров, вымерших 85 миллионов лет назад
Ученые обнаружили в янтаре цветы из эпохи динозавровУченые обнаружили в янтаре цветы из эпохи динозавров
Ученые определили скорость гигантских динозавровУченые определили скорость гигантских динозавров
На Мадагаскаре нашли останки животного, которое убивало динозавровНа Мадагаскаре нашли останки животного, которое убивало динозавров
Ученые назвали неожиданное последствие вымирания динозавровУченые назвали неожиданное последствие вымирания динозавров
Ученые признали, что динозавров невозможно вернуть к жизниУченые признали, что динозавров невозможно вернуть к жизни
"Хаббл" сфотографировал самую красивую туманность Млечного Пути"Хаббл" сфотографировал самую красивую туманность Млечного Пути
Последние новости
Подгружаем последние новости