В 2018 году индийская компания организует полет на Луну

Министр энергетики Индии Джитендра Сингх рассказал о проекте, который готовится к реализации в ближайшем будущем. В частности, речь идет о запуске аппарата на Луну. Это произойдет уже в 2018 году. Проект имеет название «Чандраян-2». Он предполагает запуск спутника с луноходом на борту на Луну. Это необходимо для изучения почвы и других показателей природного спутника Земли, информирует supreme2.ru.

По мнению Джитендра Сингха, этот проект очень важный. Он сравнил его с высадкой человека на Луну. В ходе таких миссий действительно удается узнать много нового о земной спутнике. В прошлый раз именно индийский аппарат смог получить информацию о том, что на Луне есть вода.

Проектом «Чандраян-2» займется частная индийская компания. В последнее время именно такие организации совершают прорыв в изучении комического пространства. Госкомпании не настолько хорошо финансируются, чтобы активнее запускать спутники и межпланетные аппараты.