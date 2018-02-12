Роботы и летающие машины – в Дубае откроют "Музей будущего"

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В Дубае в 2019 году появится «Музей будущего».

В рамках Всемирного правительственного саммита авторы идеи и ее разработчики представили павильон, где показали основные наработки и проекты, передает корреспондент Укринформа.

«Музей будущего – это уникальный инкубатор футуристических инноваций и дизайна, и мы полны решимости внести весомый вклад в мировое развитие», — подчеркнул премьер-министр, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель города Дубай Шейх Мухаммед бин Рашид, открывая экспозицию.

«Музей будущего» предложит посетителям интерактивный опыт использования искусственного интеллекта во всех сферах человеческой жизни – от повседневных забот до заботы о здоровье и решения сложных проблем. Внимание же участников саммита представили видео, где показали, каким будет музей.


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