Роботы и летающие машины – в Дубае откроют "Музей будущего"
В Дубае в 2019 году появится «Музей будущего».
В рамках Всемирного правительственного саммита авторы идеи и ее разработчики представили павильон, где показали основные наработки и проекты, передает корреспондент
«Музей будущего – это уникальный инкубатор футуристических инноваций и дизайна, и мы полны решимости внести весомый вклад в мировое развитие», — подчеркнул премьер-министр, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов и правитель города Дубай Шейх Мухаммед бин Рашид, открывая экспозицию.
«Музей будущего» предложит посетителям интерактивный опыт использования искусственного интеллекта во всех сферах человеческой жизни – от повседневных забот до заботы о здоровье и решения сложных проблем. Внимание же участников саммита представили видео, где показали, каким будет музей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.