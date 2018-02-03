Инженеры из Колумбии продемонстрировали гибкую батарею

Инженеры из Колумбии разработали гибкую ионно-литиевую батарею, подобную человеческому позвоночнику.

Как утверждается, батарея обеспечивает превосходную плотность энергии для гибких прототипов, которые мы видели ранее.

Она обеспечивает стабильное напряжение независимо от скручивания или искажения.

Батарея состоит из твердых энергоемких компонентов — графитовых анодов с разделителем между ними, с медью и токоприемников алюминия и поддерживающей пленкой из полиэтилена.

По словам ассистента профессора Юань Яна, который возглавлял команду инженеров, прототип может похвастаться одной из самых высоких энергетических плотностей гибких прототипов батарей, разработанных на 242 Вт л.

И хотя это всего лишь прототип, Ян предполагает, что он демонстрирует коммерчески жизнеспособный продукт.

Команда также утверждает, что батарея демонстрирует «стабильную емкость» при циклировании. Другими словами, она может заряжаться и перезаряжается, даже когда согнута.

По словам источникав научных кругах, после ста циклов зарядки батарея сохранила более 94 процентов своей разрядной емкости.