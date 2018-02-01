Болезнь Альцгеймера можно определить по анализу крови

Болезнь Альцгеймера можно определить по анализу крови

Болезнь Альцгеймера поражает все больше людей даже в развитых странах. Она превращает людей в беспомощных, не способных позаботиться о себе. Как и в отношении других недугов здесь действует одно правило: чем раньше будет поставлен диагноз, тем больше возможностей для успешного лечения имеет пациент. В Японии нашли один из таких методов выявления болезни. Там научились определять болезнь Альцгеймера по анализу крови, информирует supreme2.ru.

Раннее было доказано, что возникновение болезни Альцгеймера связано с пептидом Бета-амилоид. Выделения, спровицированные им, можно определить по анализу крови. Для такого анализа нужно совсем немного жидкости — всего 0,5 миллилитра.

Подобные исследования уже прошли 230 пожилых японцев. У всех них диагноз был подтвержден. Получается, что метод определения недуга эффективный. Он действительно позволяет правильно определиться с болезнью и вовремя начать ее лечить.

Специалисты рассказали, что их метод уже будут применять на практике. особенно он важен как часть обследования пожилых людей, страдающих от нарушений памяти и мышления.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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