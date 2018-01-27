Аномально холодная погода была спровоцирована вспышками на Солнце

Аномально холодная погода была спровоцирована вспышками на Солнце

Не секрет, что нынешний климат продолжает удивлять. Сейчас некоторые уголки наше планеты подвержены аномальным холодам. Ученые попытались найти причины такой ситуации. По их мнению, виновата активность Солнца. Именно вспышки на нем влияют на изменение климата. Не смотря на то, что такое космическое явление вроде как должно повышать температуру на Земле, в некоторых уголках планеты оно все же ее понижает, информирует supreme2.ru.

Специалистами было отмечено, что климат — дело неоднозначное. Если в результате солнечных вспышек температура повышается, к примеру, на американском континенте, то в Тихом океане она будет частично понижаться. Это не может не сказаться на климатических условиях в других регионах. Там будет также холодать. Сейчас мы наблюдаем аномальные морозы, которые пришли в некоторые страны. Они являются закономерными в той ситуации, которая сложилась.

Кроме морозов солнечные вспышки могут провоцировать ураганы, засухи и другие неблагоприятные природные явления.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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