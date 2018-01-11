В США выпустили робота для домашних дел (ВИДЕО)

В США выпустили робота для домашних дел (ВИДЕО)

В США разработали робота на колесах, который может активно помогать в домашних делах.

Об этом сообщает TheVerge.

Функции роботов-помощников очень разнообразны. Они могут помогать людям с ограниченными возможностями, как робот компании Toyota, играть роль няни для детей, как разработка Asus, или даже выполнять традиционные религиозные обряды на буддистских похоронах. 

Новая разработка Aeolus Robotics создана для помощи людям в работе по дому. Робот оснащен «глазами» и может распознать до тысячи различных предметов. С помощью рук робот может  убраться в квартире (робот умеет пользоваться шваброй) или принести стакан пива (об этом его можно попросить: робот управляется с помощью голосовых команд). Согласно официальному сайту стартапа, Aeolus также может работать совместно с голосовым помощником Alexa и системой умного дома Google Home. Кроме того, робот умеет распознавать людей и может, например, понять, когда человек упал. 

Разработка была представлена на ежегодной выставке CES, которая проходит в Лас-Вегасе. Подробностей о стоимости робота, а также о том, когда именно он поступит в продажу, пока не сообщается. Как сообщили разработчики Aeolus Robotics,  робот будет стоить «меньше, чем летний отдых для семьи из четырех человек».




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