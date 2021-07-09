США добавят в "черный список" еще 14 китайских компаний, - Reuters

Это решение связано с возможными нарушениями прав человека в регионе Синьцзян.

США добавят в "черный список" еще 14 китайских компаний, - Reuters
Фото: ru.tsn.ua

США в ближайшее время дополнят экономический "черный список" еще более чем десятью китайскими компаниями. Это связано с возможными нарушениями прав человека и слежкой в Синьцзяне - регионе КНР, где проживает преимущественно мусульманское население. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Один из источников утверждает, что речь идет о 14 юрлицах, но не называет, каких именно.

В прошлом месяце в этот список добавили пять компаний и организаций из-за обвинений в принудительном труде. По словам источников, дополнение в список юридических лиц является частью усилий администрации президента США Дональда Трампа по привлечению КНР к ответственности за нарушение прав человека.

Китай отрицает геноцид уйгуров и принуждение их к труду в Синьцзяне и говорит, что его политика необходима для "искоренения сепаратистов и религиозных экстремистов", которые якобы готовили нападения.

В июне президент США Джо Байден подписал указ о запрете Вашингтона делать инвестиции в 59 китайских компаний для предотвращения подрыва безопасности Штатов. В список попал и ТехноГигант Huawei Technologies Co. Ltd.

В ноябре прошлого года сорок пятый президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой, которую представляет военно-промышленный комплекс КНР.

"Черный список" является одной из мер, одобренных администрацией президента США Дональда Трампа в отношении китайских компаний.

Huawei попал в "черный список" еще в 2019 году, когда власти США предъявили ему официальные обвинения по поводу промышленного шпионажа и мошенничества, связанного с нарушением санкций против Ирана.

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