На 16-летнего киевлянина составили админпротокол за нацистское приветствие

Юношу привлекли к ответственности во время акции возле парка Вечной Славы.

Киевские полицейские составили админпротокол на мужчину, который использовал нацистское приветствие во время празднования Дня Победы над нацизмом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Во время акции возле парка Вечной Славы одного из участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

Работники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний местный житель.

На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Одессе задержали двоих мужчин за публичное использование запрещенной символики во время празднования Дня Победы над нацизмом.

У памятника "Воинам-автомобилистам" в Запорожье прицепили коммунистический флаг, красные флаги также выявили на Житомирщине и Николаевщине.

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