На 16-летнего киевлянина составили админпротокол за нацистское приветствие
Юношу привлекли к ответственности во время акции возле парка Вечной Славы.
Киевские полицейские составили админпротокол на мужчину, который использовал нацистское приветствие во время празднования Дня Победы над нацизмом.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Во время акции возле парка Вечной Славы одного из участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.
Работники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний местный житель.
На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, в Одессе задержали двоих мужчин за публичное использование запрещенной символики во время празднования Дня Победы над нацизмом.
У памятника "Воинам-автомобилистам" в Запорожье прицепили коммунистический флаг, красные флаги также выявили на Житомирщине и Николаевщине.