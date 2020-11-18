Палестина восстанавливает отношения с Израилем
Это может помочь Палестине в получении налоговых платежей на сумму в три миллиарда шекелей (890 миллионов долларов США).
Министр по гражданским делам национальной администрации Палестины Хусейн аш-Шейх заявил о восстановлении отношений с Израилем.
Об этом сообщает WAFA.
Министр заявил, что на основе полученных официальных писем, подтверждающих обязательства Израиля по двусторонним подписанным соглашениям, отношения Палестинской национальной администрации с Израилем возвращаются к тому уровню, на котором они были до 19 мая 2020 года.
Как сообщает Middle East Monitor, это может помочь Палестине в получении налоговых платежей на сумму в три миллиарда шекелей (890 миллионов долларов США), которые Израиль не перечислял Палестине после расторжения договоренностей в мае этого года.
Напомним, 19 мая глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил о решении разорвать все договоренности с Израилем и США после того, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на заседании Кнессета объявил о намерении аннексировать Западный берег реки Иордан.
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина разорвала все отношения с Соединенными Штатами и Израилем, в частности, связанные с безопасностью, после отклонения ближневосточного мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Мирный план Трампа предусматривает создание двух государств - еврейского и палестинского. Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. Палестинской столицей станет Восточный Иерусалим. Речь идет не о той восточной части Иерусалима, в которой расположены все основные святыни, а об отделенной от города разделительным забором части, которая включает в себя районы Кафр-Акаба и Шуафат, где расположен лагерь беженцев. На Храмовой горе в Иерусалиме сохраняется статус-кво.