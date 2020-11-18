Палестина восстанавливает отношения с Израилем

Это может помочь Палестине в получении налоговых платежей на сумму в три миллиарда шекелей (890 миллионов долларов США).

Палестина восстанавливает отношения с Израилем
Фото: www.ria.ru

Министр по гражданским делам национальной администрации Палестины Хусейн аш-Шейх заявил о восстановлении отношений с Израилем.

Об этом сообщает WAFA.

Министр заявил, что на основе полученных официальных писем, подтверждающих обязательства Израиля по двусторонним подписанным соглашениям, отношения Палестинской национальной администрации с Израилем возвращаются к тому уровню, на котором они были до 19 мая 2020 года.

Как сообщает Middle East Monitor, это может помочь Палестине в получении налоговых платежей на сумму в три миллиарда шекелей (890 миллионов долларов США), которые Израиль не перечислял Палестине после расторжения договоренностей в мае этого года.

Напомним, 19 мая глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил о решении разорвать все договоренности с Израилем и США после того, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на заседании Кнессета объявил о намерении аннексировать Западный берег реки Иордан.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина разорвала все отношения с Соединенными Штатами и Израилем, в частности, связанные с безопасностью, после отклонения ближневосточного мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Мирный план Трампа предусматривает создание двух государств - еврейского и палестинского. Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. Палестинской столицей станет Восточный Иерусалим. Речь идет не о той восточной части Иерусалима, в которой расположены все основные святыни, а об отделенной от города разделительным забором части, которая включает в себя районы Кафр-Акаба и Шуафат, где расположен лагерь беженцев. На Храмовой горе в Иерусалиме сохраняется статус-кво.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"Зеленский о выборах в США: "Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты"
Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открытаЗеленский обратился к жителям ОРДЛО: Украина для вас открыта
Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"Зеленский призвал украинцев "не быть ковид-атеистами" и придерживаться "карантина выходного дня"
Министр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковидМинистр обороны Таран получил отрицательный результат теста на ковид
Девять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООНДевять миллионов украинцев могут обеднеть из-за коронакризиса — ООН
Блок рекламы


Похожие новости
Люди, устраивающие беспорядки в Умани, не имеют отношения к хасидскому движению, - посол ИзраиляЛюди, устраивающие беспорядки в Умани, не имеют отношения к хасидскому движению, - посол Израиля
Рада поддержала переход общин на прямые межбюджетные отношения с государствомРада поддержала переход общин на прямые межбюджетные отношения с государством
Еще одна арабская страна нормализует отношения с ИзраилемЕще одна арабская страна нормализует отношения с Израилем
Руководство Ирана обвинило ОАЭ в измене "миру ислама" из-за соглашения с ИзраилемРуководство Ирана обвинило ОАЭ в измене "миру ислама" из-за соглашения с Израилем
Данилов: возвращение "вагнеровцев" РоSSии негативно скажется на отношениях с БеларусьюДанилов: возвращение "вагнеровцев" РоSSии негативно скажется на отношениях с Беларусью
Лукашенко об отношениях с Путиным: "Ничего у нас не искрит!"Лукашенко об отношениях с Путиным: "Ничего у нас не искрит!"
Байдены не имеют отношения к взятке руководству НАБУ и САП, - ХолодницкийБайдены не имеют отношения к взятке руководству НАБУ и САП, - Холодницкий
Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с КитаемТрамп пригрозил полностью прекратить отношения с Китаем
Саакашвили: если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены, грузинскому народу грозит голодСаакашвили: если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены, грузинскому народу грозит голод
Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Саакашвили, - премьер-министрГрузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Саакашвили, - премьер-министр
Последние новости
Подгружаем последние новости