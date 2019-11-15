Подозреваемый по делу о закупке бронежилетов арестован на гауптвахте с альтернативой залога
Сергею Почтаренко суд избрал залог в более 76 млн грн.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в деле о закупке Вооруженными силами некачественных бронежилетов.
Согласно решению суда Сергей Почтаренко будет находиться под арестом на гауптвахте с альтернативой в более 76 млн грн залога, сообщает 5 канал.
Ранее 13 ноября суд отпустил под домашний арест одну из подозреваемых по делу о закупке бронежилетов для нужд Министерства обороны - заместителя начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Ольгу Капинус.
Напомним, накануне Печерский райсуд Киева арестовал на 60 дней с правом внесения 76 млн гривен залога одного из подозреваемых по этому делу - начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Дмитрия Марченко. Четверым другим подозреваемым суд не смог избрать меру пресечения.
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