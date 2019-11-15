Подозреваемый по делу о закупке бронежилетов арестован на гауптвахте с альтернативой залога

Сергею Почтаренко суд избрал залог в более 76 млн грн.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в деле о закупке Вооруженными силами некачественных бронежилетов.

Согласно решению суда Сергей Почтаренко будет находиться под арестом на гауптвахте с альтернативой в более 76 млн грн залога, сообщает 5 канал.

Ранее 13 ноября суд отпустил под домашний арест одну из подозреваемых по делу о закупке бронежилетов для нужд Министерства обороны - заместителя начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Ольгу Капинус.