Гладковский вышел из СИЗО

Через несколько дней он может дать пресс-конференцию.

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский около 15:20 в понедельник вышел из изолятора временного содержания после уплаты залога в размере 10,6 млн гривен.

Вместе с адвокатом он покинул режимную территорию с двумя пакетами в руках, сел в автомобиль и уехал, пообещав продолжать голодовку.

Комментарии журналистам дал его авдокат Руслан Волынец.

"Решение суда, с которым мы не согласны, мы выполнили. Залог внесен, все процедурные документы оформлены, и Олег Владимирович был освобожден из СИЗО ", - сказал он.

Адвокат рассказал, что в ближайшие дни Гладковский намерен дать пресс-конференцию, а сегодня не стал общаться с журналистами по состоянию здоровья. "Понимаете, если пять дней человек не питается..." - объяснил адвокат скорый отъезд Гладковского.

ПНапомним, Гладковского задержали 17 октября перед вылетом в Брюссель, где он якобы планировал посетить автовыставку. Однако следствие считает, что Гладковский с семьей собирались бежать из страны из-за угрозы криминального расследования.

Гладковскому вменяют использование служебного положения в интересах компании "Богдан моторс", которая ему принадлежит. Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана".

Размер убытков, нанесенных государству, оценивается в 10,6 млн гривен.

Кроме того выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тыс. долларов в 2016-2018 годах.

19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 60 суток с возможностью внести 10 млн 623 тыс. гривен залога.