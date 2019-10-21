История с "Кварталом" и хором - дно, - Вакарчук

Лидер партии "Голос" раскритиковал номер о поджоге дома Гонтаревой.

История с "Кварталом" и хором - дно, - Вакарчук
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал номер студии "Квартал 95" о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"История с Кварталом и хором - дно. Точка", - написал он в фейсбуке.

Как известно, Гонтарева сейчас проживает в Великобритании, так как после увольнения из НБУ она получила место в Лондонской школе экономики. В конце августа 2019 года она попала в Лондоне под машину и была госпитализирована.

В начале сентября 2019 года в центре Киева сгорел автомобиль невестки Гонтаревой. 12 сентября сотрудники ГБР вломились в ее квартиру в центре столицы. Ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом.

В комментарии LB.ua Гонтарева рассказала, что подозревает в поджоге своего давнего недоброжелателя - олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" был номер, посвященный пожару в доме бывшей главы НБУ Гонтаревой. Шоумен Евгений Кошевой в сопровождении национального академического народного хора им. Г. Веревки исполнил песню со словами "Горіла хата, палала. У Лондоні жінка плакала".

Министр культуры Владимир Бородянский в своём фейсбуке принёс извинения Гонтаревой за участие в подобном номере хора, который финансируется преимущественно за счёт государства.

Выступление также раскритиковал министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. По его мнению, такие шутки отрицательно влияют на инвестиционный климат в Украине и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью

Олигарх Игорь Коломойский, которого также упоминали в песне, заявил, что что пока не смотрел номер, но, по его словам, ему "очень понравилась" фраза о том, что "хата сгорела от стыда", а еще больше - о том, что "Валерия думает на Валерича". Журналисты спросили, не считает ли Коломойский такой номер насмешкой, бизнесмен ответил, что нет.

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