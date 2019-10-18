Керамическая плитка, использованная для ремонта, производится в РоSSии.

В церкви Успения Богородицы УГКЦ в поселке Славское Львовской области уничтоженные во время ремонта настенные росписи известных украинских художников Модеста Сосенко и Юлиана Буцманюка заменили керамической плиткой.

Фотографии нового интерьера церкви выложили в фейсбуке областного управления Украинского общества охраны памятников.

Фото: facebook.com/ukrtopik

Фото: facebook.com/ukrtopik

Издание Zaxid.net указывает, что такая плитка "Kerama Marazzi Суррей" спользуется на кухнях и производится в РоSSии.

Официальным поставщиком плитки Kerama Marazzi в Украине является ООО "Керама Марацци Украина". По данным аналитической платформы YouControl, основателем "Керама Марацци Украина" (с долей 99,95% в уставном фонде) является ООО "Керама Марацци", зарегистрированное в роSSийском городе Орел.

Фото: facebook.com/ukrtopik