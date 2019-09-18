Супрун вступилась за Гонтареву

"Находясь на должности, она принимала решения в интересах украинцев, а не олигархов".

Супрун вступилась за Гонтареву
Фото: Макс Левин

Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун отреагировала на поджог дома бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой и призвала не поддерживать тех, кто пытается легитимизировать нападения, запугивания и убийства граждан.

Об этом Супрун написала на своей странице в фейсбуке.

"Когда убили Павла Шеремета - найти и наказать заказчиков стало делом чести для его коллег, близких и друзей. Когда убили Екатерину Гандзюк - найти и наказать заказчиков стало делом чести для ее родственников, друзей и активистов со всех уголков страны, которых объединили постоянные нападения со стороны местных феодалов. Теперь, когда сожгли дом Валерии Гонтаревой и машину ее невестки, а перед тем сбили ее машиной в Лондоне - за нее вступились эксперты в финансовой сфере и представители международных партнеров. Потому что, находясь на должности, она принимала решения в интересах украинцев, а не олигархов", - отметила экс-глава Минздрава.

Каждый раз, кого бы не атаковали подонки, у них прекрасно получается разъединить общество, считает Ульяна Супрун.

"Бывшая руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева неоднократно заявляла об угрозах и обещания "расплаты" от Коломойского. Теперь дело дошло до физического насилия и поджогов. Коммуникационное сопровождение обеспечивают профессиональные генераторы информационного шума и угроз - Портнов и Дубинский. Но эта история не только о Валерии Гонтаревой. Она о любом человеке, который осмелится сопротивляться коррупционерам, ворам или убийцам. А пытаться делать системные изменения и трансформации - значит сопротивляться им", - добавила Супрун.

Бывшая руководительница Минздрава напомнила, что ее команда почти все время работы получала "угрозы, сфабрикованные дела и иски с абсурдными требованиям". Она призвала сопротивляться попытка легитимизировать нападения, запугивания и убийства граждан.

"И помните, что каждый раз, когда мы спорим из-за второстепенного - подонки получают вдохновение для будущих преступлений и убийств", - подытожила Супрун.

Напомним, ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом. Полиция считает причиной пожара умышленный поджог.

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