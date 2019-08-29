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2019-08-29
Минэкологии присоединят к другому ведомству
Количество министерств в новом Кабмине сократится.
Фото: Сергей Нужненко
Министерство экологии и природных ресурсов планируют присоединить к другому ведомству.
Об этом рассказал источник LB.ua.
Напомним, еще в июле Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что необходимо сократить количество министерств путем их объединения. Например, - объединить Министерство социальной политики и Министерство здравоохранения. Также предлагается объединить министерство культуры, спорта и информполитики и МИД с внешней разведкой.
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