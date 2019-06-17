В Кыргызстане собираются снять неприкосновенность с экс-президента Атамбаева

Депутатская комиссия выдвинула обвинения бывшему лидеру страны.

В Кыргызстане собираются снять неприкосновенность с экс-президента Атамбаева
Заседание специальной комиссии в Жогорку Кенеше
Фото: kenesh.kg

Специальная депутатская комиссия парламента Кыргызстана выдвинул обвинения в адрес экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Как сообщает "Радио Свобода", 17 июня комиссия, которая рассматривает инициативу о лишении неприкосновенности Атамбаева, собралась на первое заседание.

Депутаты считают Атамбаева виновным в освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева и гонениях на политиков и журналистов. Также члены комиссии заявили о незаконности вручения экс-президентом оружия гражданам РоSSии, перевода сельхозземель под застройку и покупки участка в селе Кой-Таш, где он построил свой дом.

Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год, после чего его сменил Сооронбай Жээнбеков.


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