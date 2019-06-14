Экспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочия

Барышевский районный суд своим решением об отстранении Рожковой заблокировал работу НБУ.

Экспертиза установила, что суд по делу Рожковой превысил полномочия
Фото: пресс-служба НБУ

Принятый Барышевским райсудом Киевской области судебный акт о запрете первому замглавы Нацбанка Екатерине Рожковой осуществлять свои полномочия, не соответствует требованиям ст. 19 Конституции Украины и является превышением судом предоставленных ему полномочий.

К таким заключениям пришла Национальная академия правовых наук Украины, которая по просьбе НБУ выступила экспертом по данному вопросу, пишет FinClub.

Эксперты отметили, что ч. 7 ст. 150 Гражданского процессуального кодекса Украины определено, что не допускается обеспечение иска путем приостановления решений, актов НБУ, а также установление для Нацбанка запрета или обязанности совершать определенные действия.

Согласно ч. 2 ст. 74 закона "О Национальном банке Украины" обжалование решения, акта или действия НБУ не останавливает их выполнения. Обеспечение иска путем приостановления решений, актов НБУ, а также установление для Нацбанка запрета или обязанности совершать определенные действия не допускается.

Согласно результатам экспертизы, Барышевский районный суд своим решением об отстранении Рожковой заблокировал работу НБУ и создал препятствия правлению осуществлять управление деятельностью Национального банка.

Кроме того, ст. 20 закона "О Национальном банке Украины" определяет, что заместитель председателя Национального банка назначается на должность на срок, соответствующий сроку полномочий главы Национального банка.

Ранее в НБУ сообщили, что Барышевский районный суд Киевской области 11 июня "якобы принял решение о запрете Катерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять возложенные на нее должностные обязанности". Позже Катерина Рожкова заявила, что вернулась из Лондона, где была на конференции, и вышла на работу.


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