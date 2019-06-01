Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа выложили в интернет

Ранее в свободном доступе находились только фотокопии немецких оригиналов.

Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа выложили в интернет
Подписание Пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году
Фото: twitter.com/hey_tally

В РоSSии впервые обнародовали советские оригиналы Договора о ненападении между Советским Союзом и нацистской Германией, заключенного 23 августа 1939, а также секретного дополнительного протокола к нему. Скан-копии документов обнародовал 31 мая фонд «Историческая память», отметив, что их предоставил документальный департамент Министерства внутренних дел РоSSии, пишет Радио Свобода.

Ранее историкам были доступны только фотокопии немецких оригиналов документа, известного как «Пакт Молотова-Риббентропа».

Текст документа был обнародован в 1990-х годах, но это первая публикация визуальных образов документов.

Документы напечатаны на печатной машинке, под ними стоят подписи народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова - «полномочием Правительства СССР» - а также министра иностранных дел Германии Иоахима фон Риббентропа.

В секретном протоколе к Договору о ненападении стороны договариваются «о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе» в случае «территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств и Польши». Москва и Берлин установили границы сфер этих интересов.

Через несколько дней после подписания соглашения, 1 сентября 1939, Германия напала на Польшу, начав этим Вторую мировую войну.

17 сентября советские войска вторглись на территорию Польши. Польская территория была разделена между СССР и Германией согласно положению о «сфере интересов», указанном в секретном протоколе к пакту Молотова-Риббентропа.

Документ № 1.

Договор о ненападении между СССР и Германией. 23 августа 1939 г. Советский оригинал на русском языке.

Фото: historyfoundation.ru

Фото: historyfoundation.ru

Документ №2.

Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между СССР и Германией. 23 августа 1939 г. Советский оригинал на русском языке.

Фото: historyfoundation.ru

Фото: historyfoundation.ru

Документ №3.

Разъяснение к секретному дополнительному протоколу к Договору о ненападении между СССР и Германией. 28 августа 1939 г. Советский оригинал на русском языке.

Фото: historyfoundation.ru

Напомним, ранее сообщалось, что Путина не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии. Мероприятия для лидеров 15 стран пройдут в Англии и Франции 5-6 июня.


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