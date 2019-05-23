Филарет отказывается подчиняться томосу

Почетный патриарх ПЦУ назвал три пункта томоса, с которыми он категорически не согласен.

?Филарет отказывается подчиняться томосу
Патриарх Филарет
Фото: Патриарх Филарет / Facebook

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет отказывается подчиняться томосу - документу об автокефалии независимой украинской церкви, который УПЦ получила в январе 2019 года.

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".

По мнению Филарета, после получения томоса УПЦ не получила желаемой независимости и назвал три пункта томоса, с которыми он категорически не согласен.

" Украинцы за границей. Это первое. Второе. В томосе сказано, что мы не имеем права варить миро. [Миро – специально приготовленное и освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания. Правом приготовления мира обладает только глава автокефальной церкви]. Миро - это святыня, без которой не совершается таинство миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы. По названию мы – автокефальная церковь, а в действительности мы зависим от мира – дадут нам миро или не дадут. Третье. Если возникают конфликтные ситуации в украинской православной церкви, то их разрешает Константинопольский патриархат. Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви", - рассказал Филарет.

При этом он отметил, что не отказывается от томоса, но эти три условия выполнять не будет.

Филарет также заявил, что не подписал бы документ, если бы знал его содержание.

Напомним, ранее Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний, что ему якобы обещали перед Объединяющим собором. Он продолжает называть себя патриархом и утверждать, что Киевский патриархат, который влился в ПЦУ, до сих пор существует.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
Блок рекламы


Похожие новости
Епифаний ответил Филарету: "Лично я перед собором никаких обещаний не давал"Епифаний ответил Филарету: "Лично я перед собором никаких обещаний не давал"
"Одна ложь", - во Вселенском патриархате прокомментировали заявление Филарета"Одна ложь", - во Вселенском патриархате прокомментировали заявление Филарета
ПЦУ обнародовала решение УПЦ КП о самороспуске с подписью ФиларетаПЦУ обнародовала решение УПЦ КП о самороспуске с подписью Филарета
Митрополит ПЦУ: Филарет - не патриархМитрополит ПЦУ: Филарет - не патриарх
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Филарет обвинил Епифания и Порошенко в несоблюдении договоренностейФиларет обвинил Епифания и Порошенко в несоблюдении договоренностей
На приглашение Филарета откликнулись четыре архиереяНа приглашение Филарета откликнулись четыре архиерея
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Филарет: ПЦУ простила Зеленскому шутку о томосеФиларет: ПЦУ простила Зеленскому шутку о томосе
Патриарх Филарет готов помочь Зеленскому в консолидации проукраинских силПатриарх Филарет готов помочь Зеленскому в консолидации проукраинских сил
Последние новости
Подгружаем последние новости