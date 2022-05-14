Оккупант из Бурятии отказывается воевать в Украине, а его мать убеждает остаться, - перехвачен разговор

"Будет четвертая мировая война, и РоSSия в ней проиграет", - говорит женщина.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор роSSийского военного со своей матерью. Он пытается объяснить ей причины отсутствия "патриотизма" в армии, но женщина убеждает его, что нужно воевать, а украинцы должны сдаваться.

"Чего они сдаваться будут, мы на их Родине? Мне эта Украина вообще не интересна. Надо приезжать и увольняться… Сейчас на контракт сюда никто не пойдет. Кого не спроси, у кого контракт истекает – не горит желанием", - говорит оккупант из Бурятии (2-я десантно-штурмовая бригада, которая сейчас дислоцируется в Херсонской области).

На вопрос матери, почему не срабатывает "патриотизм", он отвечает: "Командир моей батареи второго взвода сам себе в ногу выстрелил, чтобы свалить отсюда! Еще в самом начале. О чем говорить можно? Он срочно в Чечне служил".

Однако женщина продолжает настаивать, что так надо, иначе - "Запад нападет на РоSSию".

"Если Запад начнет наступление на РоSSию. Нас просто всех поразят. Будет четвертая мировая война и РоSSия в ней проиграет", - говорит женщина.

Сын ей отвечает на это так: "Тогда Путин может опомниться. Он же понимает, что мы здесь получаем жестко. Боеприпасов и людей – нет… Согласно уставу, если от бригады меньше 50% осталось, бригаду выводят или приряжают к другой бригаде. А мы своей бригадой так и воюем. Только народу меньше становится… У нас люди сами исчезают. Кто-то без вести пропал, кто-то в плену, кто-то прячется, кто-то уже в РоSSии».

Напомним, в начале апреля руководителям учебных военных центров РФ приказали усилить пропаганду войны и запретить личному составу отвечать на сообщения и телефонные звонки из Украины.

Совет нацбезопасности и обороны запустил сайт "Оккупант", который предоставляет информацию о военнопленных россиянах. Порталом смогут пользоваться граждане РФ , в частности – семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных. С помощью сервисов портала родственники роSSийских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины.

Ранее Министерство обороны подготовило инструкцию для россиян, как правильно сдаваться в плен. Для украинцев разработали советчик, как брать в плен. Также заместитель министра обороны поделилась номером телефона, "по которому можно звонить и вам помогут".