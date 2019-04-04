Суд отказался уменьшить залог Мангеру

Залог был определен в сумме 2 млн 497 тыс. гривен.

Суд отказался уменьшить залог Мангеру
Фото: LB.ua

Шевченковский районный суд города Киева отклонил ходатайство защиты Владислава Мангера об уменьшении размера залога.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Шевченковский райсуд отклонил ходатайство защиты В. Мангера об уменьшении залога, который ранее был определен в сумме 2 млн 497 тыс. грн", - написала она.

Накануне Шевченковский райсуд обязал Магнера носить электронный браслет слежения. Брать его под стражу суд отказался.

Ранее Мангер отказался проходить экспертизу на полиграфе.

Мангера подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 31 июля 2018 года ее облили серной кислотой у подъезда собственного дома. Пострадавшую перевезли в Киев, где она проходила лечение в течение трех месяцев, но 4 ноября умерла от осложнений, вызванных масштабными химическими ожогами.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грнивен, чиновник вышел под залог и заявил, что будет сотрудничать со следствием.


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