Московская больница отказала в госпитализации военнопленному Эйдеру
Моряк был на приеме в травматологическом отделении.
Раненому украинскому военнопленному моряку Эйдеру отказали в госпитализации. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналистка Виктория Ивлева.
"Моряки. Андрей Эйдер сегодня был в травматологическом отделении Первой градской больницы Москвы. В госпитализации отказано. Без комментариев", - написала Ивлева.
Накануне о формальном и непрофессиональном осмотре военнопленного Андрея Артеменко сообщил один из адвокатов Николай Полозов.
Напомним, 25 ноября пограничные корабли РоSSийской Федерации обстреляли и захватили в плен два бронекатера и буксир ВМС Украины. 24 члена экипажа были арестованы и вывезены в Москву. При атаке трое украинцев получили ранения, некоторое время их содержали в медицинской части московского СИЗО "Матросская тишина", а в январе перевели в "Лефортово".
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Политика
22.02.2019 02:49