Московская больница отказала в госпитализации военнопленному Эйдеру

Моряк был на приеме в травматологическом отделении.

Раненому украинскому военнопленному моряку Эйдеру отказали в госпитализации. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналистка Виктория Ивлева.

"Моряки. Андрей Эйдер сегодня был в травматологическом отделении Первой градской больницы Москвы. В госпитализации отказано. Без комментариев", - написала Ивлева.

Накануне о формальном и непрофессиональном осмотре военнопленного Андрея Артеменко сообщил один из адвокатов Николай Полозов.