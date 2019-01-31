Партия "Народный фронт" проведет съезд в субботу, 2 января.

По данным источников LB.ua, выдвигать в президенты на нем никого не будут, а внимание будет уделено теме единства команды и подготовке к парламентским выборам.

У лидера партии Арсения Яценюка сейчас слишком низкие рейтинги, чтобы рассчитывать на какой-либо серьезный результат на выборах 31 марта. По информации LB.ua, Яценюку советовали объявить об участии в следующих выборах 2024 года, но он совет не послушал.

Пока неизвестно, поддержит ли "Народный фронт" выдвижение на второй срок президента Петра Порошенко, с политической силой которого партия находится в коалиции. Финальное решение по этому поводу примут накануне съезда.

Еще одной интригой съезда является возможное присутствие премьер-министра Владимира Гройсмана. 11 ноября 2017 года на предыдущий съезд "Народного фронта" Гройсман пришел. Тогда НФ и Гройсман всерьез рассматривали возможность кооперации в рамках единой партии. Сейчас этих планов нет, и премьер-министр публично поддержал выдвижение Порошенко.

Субботний съезд "Народного фронта" станет замыкающим в рамках президентской предвыборной кампании.