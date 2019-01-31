"Народный фронт" проведет съезд в субботу
Партия выдвигать в президенты никого не будет.
Партия "Народный фронт" проведет съезд в субботу, 2 января.
По данным источников LB.ua, выдвигать в президенты на нем никого не будут, а внимание будет уделено теме единства команды и подготовке к парламентским выборам.
У лидера партии Арсения Яценюка сейчас слишком низкие рейтинги, чтобы рассчитывать на какой-либо серьезный результат на выборах 31 марта. По информации LB.ua, Яценюку советовали объявить об участии в следующих выборах 2024 года, но он совет не послушал.
Пока неизвестно, поддержит ли "Народный фронт" выдвижение на второй срок президента Петра Порошенко, с политической силой которого партия находится в коалиции. Финальное решение по этому поводу примут накануне съезда.
Еще одной интригой съезда является возможное присутствие премьер-министра Владимира Гройсмана. 11 ноября 2017 года на предыдущий съезд "Народного фронта" Гройсман пришел. Тогда НФ и Гройсман всерьез рассматривали возможность кооперации в рамках единой партии. Сейчас этих планов нет, и премьер-министр публично поддержал выдвижение Порошенко.
Субботний съезд "Народного фронта" станет замыкающим в рамках президентской предвыборной кампании.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.