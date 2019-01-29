СБУ закрыла производство в отношении Холодницкого

Следователи не обнаружили состава преступления.

Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство против руководителя САП Назара Холодницкого по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды".

Ответ Генпрокуратуры о закрытии дела в отношении Назара Холодницкого
Фото: pravda.com.ua
Ответ Генпрокуратуры о закрытии дела в отношении Назара Холодницкого

Производство по ч.4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание), ч. 1 ст. 387 (Разглашение данных досудебного следствия или дознания) закрыли под новый год - 29 декабря 2018.

По данным ГПУ, дело закрыто из-зао "отсутствия события уголовного преступления" и "отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".

Напомним, в марте 2018 года в аквариуме в кабинете Холодницкого нашли устройства прослушки. Сообщалось, что "жучки" могли быть установлены детективами Национального антикоррупционного бюро.


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