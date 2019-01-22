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"Народный контроль" выдвинул Добродомова в президенты Добродомов подаст документы в ЦИК 23 января. Фото: Макс Левин Политическая партия "Народный контроль" выдвинула депутата Верховной Рады Дмитрия Добродомова кандидатом в президенты. Об этом сообщает пресс-служба партии. "Политическая партия "Народный контроль" официально выдвинула Дмитрия Добродомова кандидатом на пост Президента Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что Добродомов подаст документы в Центральную избирательную комиссию в 10:00 23 января. Ранее сообщалось, что Всеукраинское объединение "Свобода" на съезде 22 января выдвинуло в президенты бывшего вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского. Кандидутуру Кошулинского поддержали другие националистические партии и объединения, в том числе "Правый сектор", "ОУН", "КУН" и "С14", но не партия "Национальный корпус" Андрея Билецкого.

LB.ua

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