"Народный контроль" выдвинул Добродомова в президенты
Добродомов подаст документы в ЦИК 23 января.
Политическая партия "Народный контроль" выдвинула депутата Верховной Рады Дмитрия Добродомова кандидатом в президенты.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Политическая партия "Народный контроль" официально выдвинула Дмитрия Добродомова кандидатом на пост Президента Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Добродомов подаст документы в Центральную избирательную комиссию в 10:00 23 января.
Ранее сообщалось, что Всеукраинское объединение "Свобода" на съезде 22 января выдвинуло в президенты бывшего вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского. Кандидутуру Кошулинского поддержали другие националистические партии и объединения, в том числе "Правый сектор", "ОУН", "КУН" и "С14", но не партия "Национальный корпус" Андрея Билецкого.
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Политика
22.01.2019 17:36