"Народный контроль" выдвинул Добродомова в президенты

Добродомов подаст документы в ЦИК 23 января.

"Народный контроль" выдвинул Добродомова в президенты
Фото: Макс Левин

Политическая партия "Народный контроль" выдвинула депутата Верховной Рады Дмитрия Добродомова кандидатом в президенты.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Политическая партия "Народный контроль" официально выдвинула Дмитрия Добродомова кандидатом на пост Президента Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Добродомов подаст документы в Центральную избирательную комиссию в 10:00 23 января.

Ранее сообщалось, что Всеукраинское объединение "Свобода" на съезде 22 января выдвинуло в президенты бывшего вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского. Кандидутуру Кошулинского поддержали другие националистические партии и объединения, в том числе "Правый сектор", "ОУН", "КУН" и "С14", но не партия "Национальный корпус" Андрея Билецкого.


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