В Почаевской Лавре недосчитались 16 культурных ценностей

На территории Почевской Лавры установлено отсутствие 16 культурных ценностей. Об этом заявила в интервью LB.ua замминистра культуры Тамара Мазур, ссылаясь на результаты проверки.

"В Почаеве в советские времена проводилась опись всех культурных ценностей, находившихся в церквях. В наше время на памятники составлялись акты технического состояния и паспорта. В последних указывался перечень культурных ценностей, находящихся в отдельно взятом памятнике. Итак, проверка касалась состояния зданий и культурных ценностей, указанных в паспортах. В целом состояние зданий, которые имеют статус памятников на территории Лавры, - удовлетворительное", - сообщила она.

"Хотя было установлено отсутствие 16 культурных ценностей. Говорить, что это исчерпывающий перечень, мы не можем. Случалось, что в списке не было какого-то предмета, а в наличии был. Церковь его не скрывает, сохраняет должным образом. Вместе с тем, часть реставрационных работ была проведена без разрешения. Сказать, что их проводят неправильно или не по технологии сразу нельзя, но факт остается фактом.

Конечно, в таких случаях церковь апеллирует к государству, мол, средств из бюджета на реставрационные работы вообще не выделяют. В этом они правы, хотя, опять-таки, реставрация без разрешения - это нарушение", - сказала Мазур.

Напомним, во время проверки в Киево-Печерской Лавре не обнаружили десять предметов: восемь икон XIX века, деревянного потира (чаши) и креста.