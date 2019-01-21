В Почаевской Лавре недосчитались 16 культурных ценностей

"Часть реставрационных работ была проведена без разрешения".

В Почаевской Лавре недосчитались 16 культурных ценностей
Фото: Макс Требухов

На территории Почевской Лавры установлено отсутствие 16 культурных ценностей. Об этом заявила в интервью LB.ua замминистра культуры Тамара Мазур, ссылаясь на результаты проверки.

"В Почаеве в советские времена проводилась опись всех культурных ценностей, находившихся в церквях. В наше время на памятники составлялись акты технического состояния и паспорта. В последних указывался перечень культурных ценностей, находящихся в отдельно взятом памятнике. Итак, проверка касалась состояния зданий и культурных ценностей, указанных в паспортах. В целом состояние зданий, которые имеют статус памятников на территории Лавры, - удовлетворительное", - сообщила она.

"Хотя было установлено отсутствие 16 культурных ценностей. Говорить, что это исчерпывающий перечень, мы не можем. Случалось, что в списке не было какого-то предмета, а в наличии был. Церковь его не скрывает, сохраняет должным образом. Вместе с тем, часть реставрационных работ была проведена без разрешения. Сказать, что их проводят неправильно или не по технологии сразу нельзя, но факт остается фактом.

Конечно, в таких случаях церковь апеллирует к государству, мол, средств из бюджета на реставрационные работы вообще не выделяют. В этом они правы, хотя, опять-таки, реставрация без разрешения - это нарушение", - сказала Мазур.

Напомним, во время проверки в Киево-Печерской Лавре не обнаружили десять предметов: восемь икон XIX века, деревянного потира (чаши) и креста.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - МинобороныРоSSийские наемники отказываются от наград за участие в боях на Донбассе, - Минобороны
РоSSия усилила противовоздушную оборону Крыма дивизионом комплексов "Панцирь-С"РоSSия усилила противовоздушную оборону Крыма дивизионом комплексов "Панцирь-С"
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
Евродепутаты призвали британцев отказаться от BrexitЕвродепутаты призвали британцев отказаться от Brexit
Huawei уволила директора польского отделения, обвиненного в шпионажеHuawei уволила директора польского отделения, обвиненного в шпионаже
Блок рекламы


Похожие новости
Земля под монастырем Почаевской Лавры незаконно выбыла из госсобственности, - МинкультурыЗемля под монастырем Почаевской Лавры незаконно выбыла из госсобственности, - Минкультуры
Стало известно, каких ценностей не нашли при инвентаризации в ЛавреСтало известно, каких ценностей не нашли при инвентаризации в Лавре
В ходе инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружили пропажу икон, - НищукВ ходе инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружили пропажу икон, - Нищук
В Лавре собралось внеочередное заседание синода УПЦ МПВ Лавре собралось внеочередное заседание синода УПЦ МП
Минкульт не сможет проверить ни наличие, ни подлинность мощей в Лавре, - СМИМинкульт не сможет проверить ни наличие, ни подлинность мощей в Лавре, - СМИ
Минкультуры начал инвентаризацию ценностей в Киево-Печерской ЛавреМинкультуры начал инвентаризацию ценностей в Киево-Печерской Лавре
УПЦ МП собирается продолжать пользоваться Почаевской лавройУПЦ МП собирается продолжать пользоваться Почаевской лаврой
РПЦ прокомментировала решение Минюста относительно Почаевской лаврыРПЦ прокомментировала решение Минюста относительно Почаевской лавры
Минюст отменил отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МПМинюст отменил отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП
Полиция начала проверку регистрации права пользования Почаевской лаврой за УПЦ МППолиция начала проверку регистрации права пользования Почаевской лаврой за УПЦ МП
Последние новости
Подгружаем последние новости