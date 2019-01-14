Мэр Гданьска Адамович скончался в больнице

Мэр польского Гданьска Павел Адамович умер после того, как накануне на сцене во время благотворительного концерта на него напал 27-летний мужчина. Об этом сообщает "Газета выборча".

Мужчина скончался в больнице в понедельник, 14 января, около 14.30 по местному времени.

Ранее сообщалось, что его оперировали в течение пяти часов, после операции Адамович не дышал самостоятельно.

Пресс-секретарь президента Анджея Дуды сообщил, что президент страны собирает лидеров политических партий на внеочередное совещание, чтобы провести совместный марш против насилия и ненависти. Ожидается, что марш пройдет завтра в Гданьске.

В городе по случаю смерти мэра приспущен государственный флаг.

Напомним, 13 января мэра польского Гданьска Павла Адамовича ранили ножом. Нападавший задержан.