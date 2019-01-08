ЦИК зарегистрировал Садового, Наливайченко, Каплина и Скоцика

По состоянию на 8 января на выборы 31 марта зарегистрировались уже пять человек.

Центральная избирательная комиссия во вторник зарегистрировала четырех кандидатов в президенты: Андрея Садового, Валентина Наливайченко, Сергея Каплина и Виталия Скоцика.

Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

По состоянию на 8 января на выборы 31 марта зарегистрировались уже пять человек. Первым 4 января стал бывший министр экологии Игорь Шевченко.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый был выдвинут в президенты партией "Самопомощь", бывший глава СБУ Валентин Наливайченко - партией "Справедливость".

Каплин пошел на выборы как лидер Социал-демократической партии. Скоцик - бывший лидер Аграрной партии и пошел как самовыдвиженец.