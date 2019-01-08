В Узбекистане начался суд над бывшим генпрокурором, обвиняемом во взятках и вымогательстве

В Ташкенте начался процесс по делу бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашитжона Кадырова, обвиняемого во взятках и вымогательстве.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Верховный суд Узбекистана.

"В Юнусабадском районом суде по уголовным делам начался судебный процесс над Рашитжоном Кадыровым. Заседания будут проходить в закрытом режиме", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Кадырова, обвиняют по ст. 165 (вымогательство), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 210 (получение взятки) Уголовного кодекса республики. Наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В рамках уголовного дела против экс-главы ведомства обвинения предъявлены 24 фигурантам, в том числе его сыну Алишеру Кадырову, который был объявлен в международный розыск.

Кадыров руководил генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет до апреля 2015 года. До 2017 года был членом Конституционного суда республики.

Напомним, Кадыров руководил генпрокуратурой Узбекистана на протяжении 15 лет. Сняли его с должности в 2015-м, на фоне расследования в отношении Гульнары Каримовой, старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

Кадыров считается одним из самых богатейших людей в Узбекистане. Его сын является учредителем предприятия по производству одноразовых шприцов и других медицинских изделий Asia Trade. Семья Кадырова обладает объектами недвижимости в более десяти странах мира, в частности, в Латвии, Австрии, Швейцарии, Чехии.