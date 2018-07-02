Группу людей с плакатами и зеленкой задержали в центре Киева.

Служба безопасности Украины сорвала в Киеве акцию, направленную против крымских татар. Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие планировалось "по заказу роSSийской стороны".

"По замыслу представителей иностранных подрывных центров, подчиненные им лица в Украине должны были сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки "Хидир-деде", которая должна была состояться 1 июля 2018 года в кинотеатре "Жовтень". Подконтрольные роSSийской стороне граждане Украины должны были нанять в г. Киеве до 100 человек и разделить их на три группы якобы украинских националистов", - сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ssu.gov.ua

Первая группа должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая - разбрасывать листовки провокационного характера среди зрителей в зале. Третья - облить "зеленкой" инициаторов создания картины.

С целью недопущения совершения провокации ее организаторов задержали во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания Киева . У них были изъяты заранее подготовленные "зеленка", плакаты и листовки провокационного содержания и инструкции от иностранных кураторов.Уголовное производство зарегистрировано по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

"Точно известно, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастные к совершению провокации возле посольства Венгрии 20 июня", - добавили в СБУ .