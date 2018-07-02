СБУ предотвратила провокацию на премьере крымскотатарского фильма

Группу людей с плакатами и зеленкой задержали в центре Киева.

СБУ предотвратила провокацию на премьере крымскотатарского фильма
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сорвала в Киеве акцию, направленную против крымских татар. Как сообщает пресс-служба ведомства, мероприятие планировалось "по заказу роSSийской стороны".

"По замыслу представителей иностранных подрывных центров, подчиненные им лица в Украине должны были сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки "Хидир-деде", которая должна была состояться 1 июля 2018 года в кинотеатре "Жовтень". Подконтрольные роSSийской стороне граждане Украины должны были нанять в г. Киеве до 100 человек и разделить их на три группы якобы украинских националистов", - сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ssu.gov.ua

Первая группа должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая - разбрасывать листовки провокационного характера среди зрителей в зале. Третья - облить "зеленкой" инициаторов создания картины.

С целью недопущения совершения провокации ее организаторов задержали во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания Киева. У них были изъяты заранее подготовленные "зеленка", плакаты и листовки провокационного содержания и инструкции от иностранных кураторов.Уголовное производство зарегистрировано по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

"Точно известно, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастные к совершению провокации возле посольства Венгрии 20 июня", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее посольство Соединенных Штатов Америки в Украине присоединилось к требованию Госдепа США и призвало РоSSийскую Федерацию прекратить преследование крымских татар в оккупированном Крыму.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Представители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле КабминаПредставители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле Кабмина
Болтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийскимБолтон прокомментировал слова Трампа о признании Крыма роSSийским
Герман в суде над Януковичем заявила, что он не виновенГерман в суде над Януковичем заявила, что он не виновен
В Украине запретили популярный кремВ Украине запретили популярный крем
Украинца, который поехал в РоSSию по лекарства для ребенка, обвинили в шпионажеУкраинца, который поехал в РоSSию по лекарства для ребенка, обвинили в шпионаже
Блок рекламы


Похожие новости
В Крыму скончалась 90-летняя ветеран крымскотатарского национального движенияВ Крыму скончалась 90-летняя ветеран крымскотатарского национального движения
Украина вспоминает жертв депортации крымскотатарского народаУкраина вспоминает жертв депортации крымскотатарского народа
СБУ предотвратила заказное убийство судьиСБУ предотвратила заказное убийство судьи
Украинские правохранители ожидают от россиян провокацию в Азовском мореУкраинские правохранители ожидают от россиян провокацию в Азовском море
Автор фильма о Путине и Крыме станет топ-менеджером ВГТРК, - СМИАвтор фильма о Путине и Крыме станет топ-менеджером ВГТРК, - СМИ
В Крыму задержали крымскотатарского активиста Наримана МемедиминоваВ Крыму задержали крымскотатарского активиста Наримана Мемедиминова
Крымскотатарского активиста осудили на два года условно за комментарий в фейсбукеКрымскотатарского активиста осудили на два года условно за комментарий в фейсбуке
У пожилого крымскотатарского активиста в СИЗО резко ухудшилось здоровьеУ пожилого крымскотатарского активиста в СИЗО резко ухудшилось здоровье
В Джанкое сына крымскотатарского активиста избили и обыскали люди в балаклавахВ Джанкое сына крымскотатарского активиста избили и обыскали люди в балаклавах
Венгерские националисты устроили провокацию под посольством Румынии в БудапештеВенгерские националисты устроили провокацию под посольством Румынии в Будапеште
Последние новости
Подгружаем последние новости