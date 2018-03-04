Подозреваемый в покушении на зампреда ГПЗКУ вышел под залог и сбежал
Он не явился по вызову суда, адвокаты о месте его нахождения не знают.
Один из подозреваемых в покушении на руководителей Государственной зерновой корпорации, которого ранее суд отпустил под залог, не явился по вызову в суд. Адвокаты не смогли сообщить, где находится их подзащитный. Об этом говорится на сайте Национальной полиции.
"3 марта один из фигурантов, а именно исполнитель, внес определенную сумму залога и уволился из-под стражи, не явился в суд без уважительных на то причин. Его защитники не владеют информацией о месте его пребывания", - говорится в сообщении .
Напомним, 1 и 2 марта Печерским судом четырем подозреваемым в покушении была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - 352,4 тысячи гривен каждому. Подозреваемыми являются Николай Стрепаченко, Александр Царенко, Борис Драпак и Ярослав Мужик.
Ранее, 26 и 27 февраля, правоохранители задержали их по подозрению в совершении покушения на убийство заместителя председателя ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Олега Швеца и подготовки покушения на убийство и.о. председателя госкорпорации.
В полиции отметили, что в случае избрания меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на подозреваемых возлагаются определенные обязанности, в частности - прибывать на вызов в орган досудебного следствия, прокурора или суда. При этом в случае невозможности явиться по уважительным причинам - гражданин обязан заблаговременно сообщать об этом должностное лицо или орган, осуществивший вызов.
Генпрокуратура подала апелляционную жалобу на принятые судом, несмотря на тяжесть преступления, довольно мягкие решения об избрании меры пресечения.
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Политика
04.03.2018 09:11